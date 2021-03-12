Роза Сябитова объяснила непопулярность у мужчин незамужних женщин старше 35
Фото: instagram.com/syabitova_roza
Телеведущая привела в пример девушек, которые приходят на передачу. Есть тенденция, когда женихи не хотят выбирать финансово независимых, успешных и свободных женщин, которые не имеют опыта семейной жизни и детей. Сваха считает, что во всем виновата «родовая память». В древние времена на Руси, если девушку после 20 лет не взяли замуж, означало, что у нее есть дефекты.
«Таких женщин называли "вековухами" и "пустоцветами". С ними не хотели знаться ни замужние женщины, да и молодым юношам и девушкам они тоже были не интересны», — уточнила она.
Времена поменялись, а нравы остались, считает Сябитова. Несмотря на то, что современные женщины и на пенсии «могут считать себя девочками», мужчины их не возьмут замуж. Пользователи в комментариях не согласились со звездой и раскритиковали ее точку зрения. По их словам, очень глупо выходить замуж до 20 лет. Они посоветовали Сябитовой не вспоминать древность. «Это в России стереотипы, в Европе женятся чаще всего на женщинах после 35-40 лет», — написали некоторые в комментариях.
Фото: Instagram/@syabitova_roza
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