Роза Сябитова эпично упала с каната во время съемок, чем сильно рассмешила Ларису Гузееву

Инцидент произошел во время съемок новогоднего выпуска, в котором свою любовь предстояло искать Анастасии Волочковой. Когда потенциальный жених балерины по имени Сергей решил удивить ее номером, в котором предстал в образе Тарзана и прокатился на канате, телесваха захотела также испытать новые ощущения, подключившись к процессу.

Сябитова вышла на сцену, взялась за канат и прокатилась на нем, однако эксперимент оказался неудачным — она соскользнула с веревки, приземлившись на пол. Данная ситуация сильно рассмешила ее соведущую Ларису Гузееву. Она же, в отличие от коллеги, на опасный трюк не решилась.

Следом за Сябитовой повторить за женихом предстояло самой Волочковой. Ей, в отличие от Сябитовой, выполнить поставленную задачу удалось — она успешно удержалась на канате, чем произвела большое впечатление на жениха. С ним она даже после съемок улетела в совместный отпуск на Мальдивы.