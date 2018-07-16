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Ровный загар, идеальная фигура и «третья беременность»: как Ксения Бородина отдыхает с семьей

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ксения Бородина и Курбан Омаров с детьми

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Телеведущая Ксения Бородина и ее супруг Курбан Омаров уже некоторое время отдыхают с детьми в фешенебельном турецком отеле. Звезды не забывают делиться с поклонниками яркими фото и видео.

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина и ее муж, бизнесмен Курбан Омаров, отвезли детей на море в Турцию. Звезда с удовольствием публикует в своем микроблоге собственные снимки, на которых видно, как она постепенно приобретает красивый ровный загар, и фотографии с супругом и малышами Омаром, Марусей и Теоной.

На днях Ксения еще и разыграла фолловеров: в ее купальник попал воздух, надув его на животе Бородиной так, словно она беременна. В забавном коротком видеоролике знаменитость сначала погладила «округлившийся живот», а затем резко ударила по нему руками, сдувая и демонстрируя идеально плоский пресс.

Напомним, у Ксении две дочери от двух разных браков — с Юрием Будаговым и Курбаном Омаровым. Последний стал прекрасным отчимом для старшей дочки Бородиной Маруси.

Фото: Instagram

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