Роузи Хантингтон-Уайтли родила второго ребенка

34-летняя Роузи стала мамой во второй раз два дня назад в Лондоне, сообщает DailyMail. Пара уже воспитывает 4-летнего сына Джека, а в августе прошлого года стало известно о скором пополнении в семье актера и модели.

Звезда фильма «Механик» 54-летний Джейсон Стэтхэм и одна из самых известных «ангелов» Victoria's Secret Роузи Хантингтон-Уайтли вместе уже 12 лет. В 2016 году звезды объявили о помолвке, но не отложили свадьбу из-за беременности модели. Влюбленные решили, что подготовка к рождению первенца является большим приоритетом, нежели к торжеству.

«Мы с нетерпением ждем свадьбу. Но это не является для нас большим приоритетом. Мы так счастливы. Я думаю, будет весело сделать это, когда ребенок немного подрастет и сможет участвовать в свадьбе», — делилась Роузи во время первой беременности.