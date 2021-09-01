Россию накрыл «вирус бескультурья»: Мария Шукшина сделала скандальное заявление

Она видит, как культура речи уничтожается, а люди начинают ненавидеть друг друга: «Сначала из-за масок, теперь из-за вакцин, скоро из-за QR-кодов, видимо. И это необходимо прекратить», — призвала Шукшина и также заметила, что «людей стравливают друг с другом».

Страшной проблемой Мария искренне считает и тот факт, что звезды часто посещают «пошлые и безнравственные» ток-шоу из-за денег, а гонорары за участие в них исчисляются миллионами. Дочь Василия Шукшина, одного из ключевых советских писателей и режиссеров, призвала федеральные каналы показывать контент, альтернативный «ссорам, клевете, дрязгам и жутким семейным разборкам».