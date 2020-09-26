Россию на «Детском Евровидении» представит юная исполнительница из Санкт-Петербурга
Фото: vk.com/escworldclub
Жительница Санкт-Петербурга Софья Феськова представит Россию на песенном конкурсе «Junior Eurovision». Решение принято по результатам голосования профессионального жюри и зрителей.
Софья является воспитанницей Академии Игоря Крутого, которая и организовала национальный отбор. Феськова исполнить песню «Мой новый день». За право представлять Россию на конкурсе боролись 11 участников от 9 до 14 лет.
«Конечно же, буду готовиться к финалу очень усердно. До конкурса я занималась с педагогом по вокалу два раза в неделю. Сейчас, думаю, будет намного больше занятий. Но я к этому готова», — приводит слова юной победительницы ТАСС.
Голосование за участников конкурса проходило с 16 по 24 сентября. В 2020 году трансляция «Детского Евровидения» будет вестись из Варшавы, но сами юные вокалисты туда не поедут. Из-за пандемии коронавируса решено провести конкурс в формате телемоста. Участвовать в финале песенного конкурса будут 13 стран: Россия, Украина, Армения, Белоруссия, Франция, Грузия, Казахстан, Мальта, Нидерланды, Сербия, Испания, Польша и Германия.
Фото и видео: vk.com
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