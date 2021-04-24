Россиянин Лелуш из Владивостока, который «застрял» на китайской «Фабрике звезд», смог покинуть шоу

Вышла финальная серия телешоу Produce Camp 2021, известного так же как китайская «Фабрика звезд». В шоу талантов с самого начала участвуют 100 молодых людей, из которых, путем зрительского голосования, остается только 11 самых талантливых. Из них формируется музыкальная группа, которая отправится в тур по всем миру.

Случайно попавший в проект россиянин Влад Иванов дошел до финала, хотя всячески этому сопротивлялся. Юноша по незнанию подписал контракт с шоу, согласно которому он не может выбыть добровольно. Решить судьбу молодого дарования могут только зрители, которым необычный парень пришелся очень по душе.

Лелуш старался выступать как можно хуже на протяжении всего проекта. Он ужасно пел, не попадал в такт и игнорировал танцевальные выступления, но китайская публика расценила это как глоток свежего воздуха в поп-индустрии страны. И каждый раз одаривала студента из Владивостока все большим и большим количеством голосов. Зрители были просто в восторге от меланхоличного участника с европейской внешностью.

Никакие просьбы поклонников, флешмобы в социальных сетях не помогали Владу покинуть шоу. По контракту ему бы грозил большой штраф. И певцу пришлось выступить на шоу еще раз. В финале шоу решалась его судьба. Влад исполнил рэп на русском языке. Публика была в восторге, но в число одиннадцати финалистов молодой человек не вошел, чему был несказанно рад. Молодой человек отметил, что не планирует возвращаться в Россию, а останется жить в Китае, и продолжит получать диплом дизайнера.