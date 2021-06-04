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Российскую теннисистку задержали во Франции по обвинению в умышленном проигрыше

Матч, по которому возникли вопросы, состоялся еще в 2020 году. Во время игры девушка странно присела, и совершила две грубые ошибки. И именно в это время было сделано самое большое количество ставок на ее проигрыш.

Российскую теннисистку Яну Сизикову задержали сразу после того, как она закончила борьбу на Ролан Гаррос-2021. В паре с Екатериной Александровой она уступила австралийской паре Айла Томлянович / Сторм Сандерс (1:6, 1:6).

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Яна Сизикова у булочной

Фото: @yana_sizikova

Однако, внимание полиции привлек матч годичной давности здесь же, на Открытом Чемпионате Франции. Об этом сообщает Le Parisien.

Тогда, в паре с американкой Мэдисон Бренгл, Сизикова играла с румынским дуэтом Андрея Миту / Патриция-Мария Циг.

В пятом гейме второго сета Сизикова сделала две двойных ошибки на своей подаче. Именно на этот гейм были поставлены сотни тысяч евро на то, что свою подачу Сизикова проиграет, что в итоге и произошло.

Теннисистка была помещена под стражу в офисе юридической полиции. Перед задержанием в отеле ,где она остановилась, проводились обыски.

Фото: Instagram Яны Сизиковой

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