Российскую теннисистку задержали во Франции по обвинению в умышленном проигрыше

Тогда, в паре с американкой Мэдисон Бренгл, Сизикова играла с румынским дуэтом Андрея Миту / Патриция-Мария Циг.

В пятом гейме второго сета Сизикова сделала две двойных ошибки на своей подаче. Именно на этот гейм были поставлены сотни тысяч евро на то, что свою подачу Сизикова проиграет, что в итоге и произошло.

Теннисистка была помещена под стражу в офисе юридической полиции. Перед задержанием в отеле ,где она остановилась, проводились обыски.