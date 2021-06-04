Российскую теннисистку задержали во Франции по обвинению в умышленном проигрыше
Российскую теннисистку Яну Сизикову задержали сразу после того, как она закончила борьбу на Ролан Гаррос-2021. В паре с Екатериной Александровой она уступила австралийской паре Айла Томлянович / Сторм Сандерс (1:6, 1:6).
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Фото: @yana_sizikova
Однако, внимание полиции привлек матч годичной давности здесь же, на Открытом Чемпионате Франции. Об этом сообщает Le Parisien.
Тогда, в паре с американкой Мэдисон Бренгл, Сизикова играла с румынским дуэтом Андрея Миту / Патриция-Мария Циг.
В пятом гейме второго сета Сизикова сделала две двойных ошибки на своей подаче. Именно на этот гейм были поставлены сотни тысяч евро на то, что свою подачу Сизикова проиграет, что в итоге и произошло.
Теннисистка была помещена под стражу в офисе юридической полиции. Перед задержанием в отеле ,где она остановилась, проводились обыски.
Фото: Instagram Яны Сизиковой
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