Российскую теннисистку Яну Сизикову, задержанную по подозрению в мошенничестве, освободили без предъявления обвинений

26-летняя Яна Сизикова после участия в Открытом чемпионате Франции проиграла в парном разряде с коллегой Екатериной Александровой. Но, как сообщает парижская газета Le Parisien, обвинения спортсменке были предъявлены за участие в предыдущем турнире.

Борцы с коррупцией заподозрили Сизикову в мошенничестве во время участия в прошлом Открытом чемпионате, когда в дуэте с Мэдисон Бренгл теннисистка проиграла паре из Румынии Андрее Миту и Патриции Марии.