Российскую теннисистку Яну Сизикову, задержанную по подозрению в мошенничестве, освободили без предъявления обвинений
26-летняя Яна Сизикова после участия в Открытом чемпионате Франции проиграла в парном разряде с коллегой Екатериной Александровой. Но, как сообщает парижская газета Le Parisien, обвинения спортсменке были предъявлены за участие в предыдущем турнире.
Борцы с коррупцией заподозрили Сизикову в мошенничестве во время участия в прошлом Открытом чемпионате, когда в дуэте с Мэдисон Бренгл теннисистка проиграла паре из Румынии Андрее Миту и Патриции Марии.
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Фото: @yana_sizikova/Instagram
Как отмечают Le Parisien, Сизикова сделала две двойных ошибки при подаче. А на победу румынок букмекеры принимали ставки на десятки тысяч евро. Французская полиция еще в октябре 2020 года открыла против спортсменки дело о мошенничестве на тотализаторе и умышленном проигрыше.
Девушка была задержана в четверг, а в пятницу ее отпустили не выдвинув обвинений. Как сообщил адвокат обвиняемой Федерик Бело, она находилась в полном шоке от всего, что произошло, и он не уверен, сможет ли она сейчас покинуть Францию.
«Яна Сизикова была обвинена в спортивной коррупции, наказуемой пятью годами лишения свободы и штрафом в 500 тыс. евро», – добавляет адвокат.
Фото и видео: @yana_sizikova/Instagram
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