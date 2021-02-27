Российский лыжник Александр Большунов завоевал первое место на чемпионате мира

А ведь все могло обернуться иначе. Спортсмен чуть было не упал на финишной прямой, однако смог обойти соперников. Серебро и бронзу удалось получить спортсменам из Норвегии. Кстати, Большунова это первая победа на чемпионатах мира. Два года подряд он уезжал с серебряной медалью.

Как сообщает издание Газета.Ru, остальные участники из России смогли добиться 8-го, 18-го и 23-места.

24-летний Александр Большунов является первым и пока единственным российским лыжником, который стал чемпионом общего зачёта Кубка мира. Кроме того, он — рекордсмен сборной России по числу личных побед и призовых мест на этапах Кубка мира по лыжным гонкам.