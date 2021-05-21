Российские и зарубежные звезды, ставшие мамами после 40

На днях знаменитая британская топ-модель обнародовала новость о том, что в ее семье появился ребенок. Пол новорожденного, а также имя отца Кэмпбелл пока не раскрывает.

45-летняя актриса Хлое Севиньи впервые стала мамой в 2020 году. Сына, который появился на свет от арт-директора Синиши Мачковича, назвали Ваней.

Российская актриса Ольга Кабо родила первого ребенка в 30 лет, а второго сына Виктора в 44 года.

В 2014 году американская певица Гвен Стефани стала матерью в третий раз в возрасте 44 лет. У звезды уже есть двое сыновей 14-летний Кингстон и 12-летний Зума. С отцом детей музыкантом Гэвином Россдэйлом певица рассталась в 2016 году.

Моника Беллуччи родила вторую дочь Леони Кассель в 45 лет. Актриса, узнав о беременности, испытала страх, но появление ребенка на свет прошло успешно.

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк в 2018 году стала матерью дочери Милы от фигуриста Петра Чернышова. Это третий ребенок актрисы, которого она родила в 47 лет.

Американская актриса Холли Берри родила первенца Нала Ариэл Обри в 2008 году в возрасте 41 года, а второго Масео-Роберта через 6 лет.

57-летняя российская балерина Илзе Лиепа в 2010 году родила дочь от бизнесмена Владислава Паулюса. Пара рассталась через год после рождения ребенка и после 15 лет отношений.

Телеведущая Лера Кудрявцева стала матерью во второй раз в 47 лет после нескольких неудачных попыток ЭКО.

Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» актриса Марсия Кросс в 2007 году родила близнецов в возрасте 44 лет. Актриса отметила, что рождение двоих детей для нее было как выигрыш в лотерею.

Российская актриса Ольга Дроздова 15 лет не могла подарить ребенка супругу Дмитрию Пескову, но в 2007 году стала матерью сына Елисея.

Актриса Камерон Диас родила первенца в 47 лет от музыканта Бенджи Мэддена. Супруги назвали девочку Рэддикс.

58-летняя Ингеборга Дапкунайте родила сына Алекса в 53 года. Актриса вышла замуж за отца ребенка ресторатора Дмитрия Ямпольского в 2013 году, но в 2018 пара рассталась.

Актриса Джулианна Мур впервые стала матерью в возрасте 37 лет, а через 5 лет звезда родила второго ребенка.

Мария Порошина решилась на пятую беременность в 45 лет. В 2019 году у актрисы родился первый сын, которого она назвала Андреем.

Супруга Дэниэла Крэйга Рэйчел Вайс стала матерью в 48 лет. У пары родилась дочь. У актрисы есть еще ребенок от предыдущих отношений.

Ева Лонгория познала радость материнства в 43 года. Звезда «Отчаянных домохозяек» родила мальчика по имени Сантьяго в июне 2018 года.