Российские фигуристы поставили новый мировой рекорд на чемпионате Европы

Воспитанники Этери Тутберидзе Тарасова и Морозов побили личный рекорд, откатав короткую программу на 81,58 балла. Отметим, что практически никто из европейских фигуристов не смог преодолеть барьер в 60 баллов.

А вот действующие чемпионы мира подопечные Тамары Москвиной Анастасия Мишина и Александр Галлямов доказали, что именно они сейчас самый перспективный дуэт. Фигуристы побили мировой рекорд, получив за короткую программу 82,36 балла. Их программа «Эсмеральда» была исполнена идеально, пара не сорвала ни одного элемента, выполнила все четко и гладко.

В интервью Sports.ru «мишки», так Анастасию и Александра называют болельщики, рассказали , что рекорды для них — не главное, они больше обеспокоены чистотой проката.

«Баллы просто очень субъективная вещь. Где-то откатаешь хорошо, а баллы ниже, где-то наоборот, везде своя шкала оценки», — прокомментировала выступление Анастасия Мишина.

Как в итоге распределятся места на пьедестале, будет известно после проката произвольной программы, который пройдет 13 января. Чемпионат Европы по фигурному катанию в Таллине проходит с 12 по 16 января.

Наша тройка дуэтов будет выступать в сильнейшей разминке и закроет соревновательный день.