Российская женщина-космонавт стала прототипом для куклы Barbie
Фото: Global Look Press
Куклу планируют представить в двух нарядах - полетном костюме и скафандре для выхода в открытый космос. В продажу такая кукла не поступит.
Как отметила сама Кикина, которая стала прототипом для новой Barbie, игрушка позволит девочкам поверить в то, что они могут стать космонавтами, но надо стараться для осуществления мечты. Не все девочки, играющие с такой куклой, мечтают отправиться в космос.
Единственная женщина-космонавт в отряде Роскосмоса Анна Кикина стала прообразом новой куклы бренда Barbie, сообщили в пресс-службе компании Mattel в РФ. pic.twitter.com/82xH8Stvor— Виталий Архипов (@Arkhip77) March 16, 2021
«Самое главное, чтобы все они знали, что у них есть выбор, есть право выбирать любую профессию, которая придется по душе», - добавила она.
Анне Кикиной 36 лет. На данный момент она - единственная женщина-космонавт «Роскосмоса» с 2016 года. Когда она отправится в космос, пока неизвестно.
В июле 2016 года прообразом первой куклы Barbie из России сделали супермодель Наталью Водянову. Как пишет ТАСС, кукла бренда Barbie выпускается с 1959 года. Игрушку придумали Рут и Эллиот Хэндлеры, сооснователи компании Mattel. У Barbie есть полное имя - Барбара Миллисент Робертс.
Фото: Global Look Press
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