Российская женщина-космонавт стала прототипом для куклы Barbie

Куклу планируют представить в двух нарядах - полетном костюме и скафандре для выхода в открытый космос. В продажу такая кукла не поступит.

Как отметила сама Кикина, которая стала прототипом для новой Barbie, игрушка позволит девочкам поверить в то, что они могут стать космонавтами, но надо стараться для осуществления мечты. Не все девочки, играющие с такой куклой, мечтают отправиться в космос.