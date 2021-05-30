Российская топ-модель Анна Вьялицына после развода с миллионером живет на пособие

Но с личной жизнью у модели складывалось не так удачно. Самым громким был роман Анны и вокалиста группы «Maroon 5» Адама Левина. Пара встречалась 2 года. Вьялицына также была не раз замечена в компании Леонардо Ди Каприо.

После расставания с отцом своей дочери манекенщица взяла большую часть расходов о ребенке на себя. Из-за пандемии модель не смогла заработать достаточно денег, чтобы полностью обеспечить себя и ребенка. Поэтому Анна подала в суд Нью-Йорка с требованием к бывшему мужу об алиментах в размере 8500 долларов в месяц.

В иске Вьялицына отметила, что в 2019 году она смогла заработать более 400 тысяч долларов, но 2020 год сильно ударил по ее финансовому положению, и модель получила лишь 77 тысяч, из которых 26 это пособие по безработице. По словам девушки, денег семье едва хватает. В месяц на расходы у манекенщицы уходит около 40 тысяч долларов, включая квартплату и частную школу для Аляски. «Я должна работать, а для этого мне нужны деньги на няню», – отметила звезда подиумов.

Несмотря на то, что Адам взял на себя расходы за кружки дочери и медицинскую страховку, что выходит около 58 тысяч долларов в год, Анна требует выделять девочке деньги на общие нужды.