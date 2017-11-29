Певец, кажется, радовался на торжестве по случаю шестилетия дочери Аллы-Виктории даже больше, чем сама именинница.

В честь дня рождения дочери Аллы-Виктории Филипп Киркоров устроил торжество в стиле мультфильма «Холодное сердце», которым занималось агентство артиста по организации детских праздников. Банкетный зал ресторана «Шале Березка» на один вечер превратился в ледяное королевство, а главным аниматором стал сам Киркоров,

Вот такие танцы певец устроил с Ани Лорак.

В числе гостей на празднике почти все звезды были с детьми: Алла Пугачева и Максим Галкин, Жасмин, Яна Рудковская, Стас и Инна Михайловы, Виталий Гогунский, Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, Юлия Барановская, Кристина Орбакайте, Наталья Чистякова-Ионова и многие-многие другие.