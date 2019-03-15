Роскошный отель в Дубае и безудержный шопинг на десятки тысяч рублей: как возлюбленная Евгения Петросяна отметила 30-летие

Спустя некоторое время к Татьяне прилетел и сам 73-летний юморист. Влюбленные остановились в фешенебельном пятизвездочном отеле Fairmont The Palm на острове Пальма-Джумейра, проживание в котором обойдется им примерно в 200 000 рублей за семь дней. Как сообщает журнал StarHit, именно в ресторане при отеле Татьяна отметила день рождения.
Источники издания утверждают, что Брухунова и Петросян устроили себе уединенный романтический ужин и наслаждались не только блюдами от шеф-повара, но и прекрасными видами на морскую гавань.
Евгений Ваганович и Татьяна также прогулялись по большому торговому центру, где девушка смогла насладиться шопингом в лучших магазинах и выбрать себе обновки.
Напомним, в конце прошлого года в эфире программы «Эксклюзив» Татьяна Брухунова откровенно высказалась по поводу слухов о том, что якобы именно она стала причиной развода Евгения Петросяна с женой, артисткой Еленой Степаненко. «Моя задача — сохранить его здоровье прежде всего. В 73 года человек нуждается во внимании, заботе... Безусловно, он мне очень близкий человек и занимает огромное место в моем сердце», — отметила Татьяна, так и не признавшись, впрочем, переехала ли она к Евгению Вагановичу и насколько часто они бывают вместе.
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Мария Мельникова
Фото: Instagram