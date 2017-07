В честь своего четырехлетия сервис аренды платьев Oh My Look! представил новую рекламную кампанию, главной героиней которой стала Вера Брежнева

По-настоящему сказочная фотосессия, включающая в себя восемь разных сюжетов, проходила в самых узнаваемых и красивых местах Парижа. Как рассказал PR-директор сервиса, съемка длилась два дня. Застать улицы города пустыми практически невозможно, поэтому команде приходилось вставать ранним утром. На рассвете работа уже кипела.

«Мы меняли образы прямо на улице, рано утром в +5, но город дарил нам за это идеально пустынные локации. У нас были самые красивые воздушные шары, самые волшебные рассветы и один фантастический закат: в последний момент один из отелей пустил нас на одну из лучших крыш Парижа».

Сама Брежнева во время фотосессии успела сменить целых 12 платьев, каждое из которых было по-своему красиво и олицетворяло волшебство и легкость, живущие в каждой девочке. «Эта съемка о магии внутри каждой из нас, о которой важно вспоминать не только по праздникам, а стараться проживать с ней каждый день. Каждое новое платье заставляет тебя ощущать чуточку по-другому: будь то красная дорожка, съемка нового клипа или летняя вечеринка. Даже если ваши будни не всегда наполнены яркими событиями. В этом и заключается магия», - рассказала певица.