В ночь на 25 декабря католики всего мира отметили Рождество. Мы решили узнать, как провели праздник знаменитости — и российские, и западные.

Рождество, наверное, самый семейный праздник. Многие знаменитости предпочли отметить его в компании самых близких людей, дома или в путешествии, к примеру, на Мальдивы.

Именно на островах оказались в этот день наши соотечественницы Мария Погребняк и Виктория Лопырева, которые сфотографировались у наряженных елок (Мария — со всеми родными, а Виктория в гордом одиночестве) и не забыли поздравить фолловеров.