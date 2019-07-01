Роскошная Ульяна Сергеенко, счастливые Хайди Клум и Том Каулитц и другие звезды на гала-вечере amfAR в Париже

Гостями мероприятия стали Ульяна Сергеенко, Елена Перминова, Хайди Клум и Том Каулитц, Коко Роша и многие другие. Самой эффектной девушкой вечера была Ульяна Сергеенко, продемонстрировавшая осиную талию в черном платье с высоким разрезом.
Фото: Eastnews
А Хайди Клум появилась на гала-вечере в необычном образе: в расшитых пайетками ярко-синих брюках и длинном шелковом халате с цветочным принтом. Модель и ее бойфренд Том Каулитц, как и всегда, не стеснялись публично демонстрировать свои нежные чувства друг к другу.
Текст: Ангелина Нежная
Фото: Eastnews, Getty
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