Роскошная Ульяна Сергеенко, счастливые Хайди Клум и Том Каулитц и другие звезды на гала-вечере amfAR в Париже

А Хайди Клум появилась на гала-вечере в необычном образе: в расшитых пайетками ярко-синих брюках и длинном шелковом халате с цветочным принтом. Модель и ее бойфренд Том Каулитц, как и всегда, не стеснялись публично демонстрировать свои нежные чувства друг к другу.