Роскошная Терон в дерзком платье, Робби в романтичном образе и другие звезды на показе фильма «Скандал»
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 8
Фото: Eastnews
В историческом кинотеатре Regency Village Theatre в Лос-Анджелесе состоялся показ фильма «Скандал», который представили исполнительницы главных ролей Шарлиз Терон, Марго Робби и Николь Кидман.
Шарлиз Терн продемонстрировала потрясающую фигуру, появившись на показе картины в очень эффектном черном мини-платье.
Фото: Eastnews
Марго Робби выбрала более романтичный и скромный образ, а Николь Кидман была одета в строгий брючный костюм.
Фото: Eastnews
В центре сюжета картины история женщин, которые разоблачили и свергли с трона своего босса — печально известного основателя самой могущественной и противоречивой медиаимперии всех времен.
Фото: eastnews
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!