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Роскошная Светлана Ходченкова, блистательная Ева Грин и другие звезды на презентации ювелирной коллекции

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Светлана Ходченкова

Фото: Пресс-служба
На удивительной Вилле Certosa, вот уже почти 700 лет возвышающейся над морем и являющейся символом острова Капри, генеральный директор группы Bvlgari Жан-Кристоф Бабен приветствовал ведущих международных и итальянских знаменитостей на презентации коллекции высокого ювелирного искусства Cinemagia.

Остров-жемчужина у Амальфитанского побережья с его невероятно синим морем и головокружительными красотами стал излюбленным местом отдыха богатых и знаменитых, подарил вкус La Dolce Vita голливудским звездам, которые приезжали в Рим, на берега Тибра, в годы расцвета студий Cinecitta. На этот раз там собрались знаменитости, чтобы оценить коллекцию Cinemagia ювелирного бренда Bvlgari.

Алисия Викандер, Ума Турман и Ева Грин

Фото: Пресс-служба

Целая россыпь драгоценностей посвящена страстным отношениям, связывающим римский ювелирный Дом с киноэкраном. Уникальные творения с невероятными по ценности камнями отмечены полетом безудержной фантазии и виртуозным мастерством. Среди почетных гостей этого захватывающего вечера были Светлана Ходченкова, Алисия Викандер, Кейт Хадсон, Ева Грин, Ума Турман, Лили Олдридж, Летиция Каста и многие другие

Фото: Пресс-служба

Появившись на подиуме, будто звезда на красной дорожке, коллекция предстала перед гостями на потрясающем дефиле, за которым последовал гала-ужин на ступенях под сенью романтичной архитектуры Виллы. Ритм ужину задавали роскошные итальянские мелодии в исполнении местной группы «Anema e Core». Одним из главных представлений вечера стало музыкальное шоу от специальной звездной гостьи вечера – певицы Николь Шерзингер.

Фото: Пресс-служба

Мишленовский шеф-повар Лука Фантин приготовил для собравшихся изысканные блюда, вдохновленные вкусами Капри. После ужина DJ Грациано делла Неббиа поддержал атмосферу вечера музыкальными сетами, под которые гости протанцевали до поздней ночи.

Текст: пресс-служба

Фото: пресс-служба

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