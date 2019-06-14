Роскошная Светлана Ходченкова, блистательная Ева Грин и другие звезды на презентации ювелирной коллекции

Остров-жемчужина у Амальфитанского побережья с его невероятно синим морем и головокружительными красотами стал излюбленным местом отдыха богатых и знаменитых, подарил вкус La Dolce Vita голливудским звездам, которые приезжали в Рим, на берега Тибра, в годы расцвета студий Cinecitta. На этот раз там собрались знаменитости, чтобы оценить коллекцию Cinemagia ювелирного бренда Bvlgari.