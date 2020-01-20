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Роскошная Дита фон Тиз, игривая Орнелла Мути и другие на провокационном показе Ульяны Сергеенко

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Дита фон Тиз

Фото: Пресс-служба

В Париже в рамках Недели высокой моды прошел показ Ulyana Sergeenko Couture весна-лето 2020, в котором приняли участие известные музы дизайнера.

Новая коллекция модного Дома рассказывает зрителю историю любви, которая сильнее денег. Своих героинь Ульяна облачает в воздушные перья и фантазийные платья, шубы сшитые из купюр и туфельки с кошачьими ушками, а вместе с моделями на вечеринке появляются музы дизайнера – звезда бурлеска Дита фон Тиз, художница Надя Ли Коэн, актриса Орнелла Мути. А в числе гостей показа были замечены Наталья Водянова, Яна Рудковская и многие другие.

Отправной точкой новой коллекции стал персонаж Ширли Маклейн в ленте «Так держать!» 1964 года. Луиза – родом из маленького провинциального американского городка, которой, с подачи своей матери, необходимо выйти замуж за богача. Луизе удается проделать это целых четыре раза, но в поисках нового любимого она всегда натыкается на одну и ту же неудачу: внезапно разбогатев, каждый из ее мужей соблазняется богатством, известностью, славой и .. умирает. Каждый раз деньги достаются главной героине, в которых она видит источник своих бед и стремится от них избавиться. Ведь ищет она настоящую любовь. Пятый раз становится для героини удачным, когда она встречает своего старого обедневшего кавалера. Под каждого из мужей Луиза с легкостью меняет свой сумасшедший гардероб, а неизменным остается лишь один цвет – розовый – как символ одержимости.

Фото: пресс-служба

Видео: instagram / rudkovskayaofficial

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