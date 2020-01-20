Роскошная Дита фон Тиз, игривая Орнелла Мути и другие на провокационном показе Ульяны Сергеенко

Отправной точкой новой коллекции стал персонаж Ширли Маклейн в ленте «Так держать!» 1964 года. Луиза – родом из маленького провинциального американского городка, которой, с подачи своей матери, необходимо выйти замуж за богача. Луизе удается проделать это целых четыре раза, но в поисках нового любимого она всегда натыкается на одну и ту же неудачу: внезапно разбогатев, каждый из ее мужей соблазняется богатством, известностью, славой и .. умирает. Каждый раз деньги достаются главной героине, в которых она видит источник своих бед и стремится от них избавиться. Ведь ищет она настоящую любовь. Пятый раз становится для героини удачным, когда она встречает своего старого обедневшего кавалера. Под каждого из мужей Луиза с легкостью меняет свой сумасшедший гардероб, а неизменным остается лишь один цвет – розовый – как символ одержимости.