Виктория Лопырева, год назад ставшая мамой, не перестает удивлять поклонников тем, как быстро она пришла в форму после родов. Глядя на ее фигуру подписчики модели не скупятся на комплименты. Модель и общественный деятель с семьей находится в Арабских Эмиратах, где идет подготовка к очередному фестивалю «Матрешка». Виктория посещает светские мероприятия, бывает в знаковых местах и, конечно, обо всем выкладывает подробные фото- и видеоотчеты.Так, она поделилась фотографией, на которой позирует с шикарным спортивным автомобилем Maserati. «Мы подходим друг другу?», — спросила она подписчиков. «Шикарные девочки… обе», «Роскошная», «Красотка», «Красиво как», «Просто мечта», «Вам к лицу», «Божественная», «Королева», — прокомментировали снимок, на котором Виктория в мини-платье демонстрирует свои стройные длинные ноги.Напомним, сына Виктория Лопырева родила от бизнесмена Игоря Булатова, за которого тайно вышла замуж еще до беременности. Хотите узнать, насколько идеально вы подходите друг другу с партнером? Воспользуйтесь специальным сервисом совместимости имен Passion.ru! Просто выберите нужное имя из списка и нажмите кнопку.Фото и видео: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!