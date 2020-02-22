Поклонники уверены, что развод с Дмитрием Ивановым пошел на пользу Лолите Милявской — 56-летняя певица постройнела и помолодела практически на глазах своих поклонников. Новое видео, опубликованное в блоге артистки, вновь подтвердило эту теорию — Лолита продемонстрировала изменившуюся фигуру в белом купальнике и рассказала, зачем ходит в бассейн перед концертом. «Шикарная! Ты всё опять смогла! Умница, люблю тебя, обожаю», — восхищается Елена Воробей.«Уууу))) Лолита Марковна !!!! Это же просто огнище», «🤣🤣🤣 Кааак, же вы похорошели и помолодели, просто невероятно», «Хорошего плавания, касатка Милявская», «Роскошна до невозможности!!!», «Вау, красотка, купальник отпадный», «Красоточка🔥Худышечка😍Суперская», «Выглядишь просто супер», «Ох и хороша, чертовка», «Восхищаюсь Вами, выглядите шикарно», «Вы прекрасно выглядите, правда ! И купальник отлично сидит», «Красотка😻😻 как похудела», — комментируют фолловеры Лолиты Милявской. (Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)Фото: Instagram, Globallookpress, Екатерина Ширинкина/Passion.ruВидео: InstagramПодписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!