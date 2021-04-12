Ромео и Джульетта наших дней: история любви 8-летней модели и 13-летнего блогера
Фото: @milamaxanets
История юных Ромео и Джульетты 21-го века взбудоражила сначала украинское общество, а затем начала набирать обороты — и вот уже ситуацией занимается детский омбудсмен.
8-летняя Милана Маханец не просто стала моделью в столь юном возрасте, но и живет по-настоящему взрослой жизнью. У Миланы уже есть возлюбленный — 13-летний инстаблогер Паша Пай.
Любовь у пары не только на картинках в Instagram, но и на деле — они вместе живут, а с позволения Дарьи Маханец, мамы Миланы, даже спят в одной постели.
Такие недетские отношения резко осудили подписчики, а маму Миланы потребовали лишить родительских прав.
Девочка уже собрала почти 500 тысяч подписчиков в Instagram и профессионально работает моделью. Ее менеджером является мама, Дарья Маханец.
Фото: @dashamaxanets
Ужас читателей блога девочки вызывает не только то, что она спит с подростком в одной постели и снимается в нижнем белье, но и сомнительный челлендж «24 часах в цепях». Целые сутки ребята провели прикованными друг к другу, чтобы продемонстрировать свою любовь и верность. Милана пожаловалась, что в этот день им удалось поспать всего два часа.
Отец Миланы, от которого мама девочки давно ушла, пребывает в шоке от того, что происходит с его дочерью.
«С дочерью я пытаюсь общаться и помогать, а о Дарье говорить нет желания. Сейчас я просто в шоке от происходящего. Все, что творится, мягко говоря, неправильно», — рассказал журналистам Александр Маханец.
Подобная жизнь беспокоит не только рядовых пользователей. Психолог Екатерина Трофимова в беседе с изданием «360» рассказала, что все это не пройдет безболезненно для Миланы, и выглядит это неестественно.
«Просто так ни один ребенок "взрослеть" не станет. Это всегда выбор родителя. И страшно, когда даже любящий родитель, запутавшись в своей жизни, бессознательно или осознанно делает ребенка разменной монетой».
Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба заявил, что уже обратился в Офис генпрокурора, МВД и киберполицию.
После обращения омбудсмена начался новый скандал, а маму девочки вызвали на допрос. Однако сама она не видит в этом ничего плохого. По ее мнению, законов она не нарушает и собирается доказывать свою правоту через суд. Дарья заявляет, что никто не заставляет молодую парочку изображать отношения, и у них действительно любовь. Более того, она попросила не загонять их семью в стандартные рамки, пишет Wday.
«Вы часто хейтите нестандартных людей, но многие талантливые, гениальные люди были не похожи на остальных, имели какие-то отклонения. Стоит ли загонять этих людей в рамки стандартов или они нужны миру такими, какими они есть?», — обращается к хейтерам Дарья.
«Это их жизнь и они сами разберутся», — добавляет она.
Более того, мать обвинили в том, что у Миланы есть нарушения речевого развития.
Спорить с этим мать не стала — нарушения действительно есть. Однако она заявила, что причина этого — домашнее насилие и проблемы в семье.
«Она совсем не отстает в развитии от сверстников. А задержка речевого развития — это следствие того, что Милана была свидетелем домашнего насилия! У нас в пять лет ребенок не мог составить предложение, говорила по слогам. Когда мы ушли от моего мужа, нам просто некуда было идти. У меня не было ни работы, ни денег. И тогда службы не интересовались», — упрекнула Дарья Маханец, общаясь с украинским телеканалом «Звездный путь».
Фото и видео: Instagram Миланы Маханец, Паши Пай, Дарьи Маханец
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