Ромео и Джульетта наших дней: история любви 8-летней модели и 13-летнего блогера

Ужас читателей блога девочки вызывает не только то, что она спит с подростком в одной постели и снимается в нижнем белье, но и сомнительный челлендж «24 часах в цепях». Целые сутки ребята провели прикованными друг к другу, чтобы продемонстрировать свою любовь и верность. Милана пожаловалась, что в этот день им удалось поспать всего два часа.

Отец Миланы, от которого мама девочки давно ушла, пребывает в шоке от того, что происходит с его дочерью.

«С дочерью я пытаюсь общаться и помогать, а о Дарье говорить нет желания. Сейчас я просто в шоке от происходящего. Все, что творится, мягко говоря, неправильно», — рассказал журналистам Александр Маханец.

Подобная жизнь беспокоит не только рядовых пользователей. Психолог Екатерина Трофимова в беседе с изданием «360» рассказала, что все это не пройдет безболезненно для Миланы, и выглядит это неестественно.

«Просто так ни один ребенок "взрослеть" не станет. Это всегда выбор родителя. И страшно, когда даже любящий родитель, запутавшись в своей жизни, бессознательно или осознанно делает ребенка разменной монетой».

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба заявил, что уже обратился в Офис генпрокурора, МВД и киберполицию.

После обращения омбудсмена начался новый скандал, а маму девочки вызвали на допрос. Однако сама она не видит в этом ничего плохого. По ее мнению, законов она не нарушает и собирается доказывать свою правоту через суд. Дарья заявляет, что никто не заставляет молодую парочку изображать отношения, и у них действительно любовь. Более того, она попросила не загонять их семью в стандартные рамки, пишет Wday.

«Вы часто хейтите нестандартных людей, но многие талантливые, гениальные люди были не похожи на остальных, имели какие-то отклонения. Стоит ли загонять этих людей в рамки стандартов или они нужны миру такими, какими они есть?», — обращается к хейтерам Дарья.

«Это их жизнь и они сами разберутся», — добавляет она.

Более того, мать обвинили в том, что у Миланы есть нарушения речевого развития.

Спорить с этим мать не стала — нарушения действительно есть. Однако она заявила, что причина этого — домашнее насилие и проблемы в семье.

«Она совсем не отстает в развитии от сверстников. А задержка речевого развития — это следствие того, что Милана была свидетелем домашнего насилия! У нас в пять лет ребенок не мог составить предложение, говорила по слогам. Когда мы ушли от моего мужа, нам просто некуда было идти. У меня не было ни работы, ни денег. И тогда службы не интересовались», — упрекнула Дарья Маханец, общаясь с украинским телеканалом «Звездный путь».