Романтика, серфинг и морские прогулки на судне 19 века: Тимур Родригез с семьей проводит лето на Сардинии

Лето — пора отпусков, в том числе и для звезд, многие из них предпочитают проводить его в тихих местечках. Не стал исключением Тимур Родригез: для семейного отдыха российский шоумен в шестой раз выбрал Сардинию. Сам он постоянно в разъездах из-за работы, а домочадцы живут на острове уже полтора месяца.

Семейство Родригезов живет в небольшой деревушке бок-о-бок с местными жителями, без малейшего налета пафоса. Днем дети проводят время с друзьями, вечера заканчиваются посиделками в больших шумных компаниях.

«Это очень напоминает советское детство — когда мы уходили во двор и возвращались под вечер. И родители знали, что с нами все в порядке», — делится Тимур.

Старший из сыновей Мигель занимается серфингом. Мальчик встал на доску с первого раза без помощи инструкторов.