Никита Пресняков признался, что готов пройти с Аленой Красновой всю жизнь

Чуть меньше недели назад, 27 июля, Никита Пресняков и Алена Краснова стали мужем и женой. Сегодня в Сети появилось первое после свадьбы интервью с парой.

Они познакомились на даче, возле продуктового магазина. Позже отдыхали в общей компании, но оставались скорее близкими друзьями: Никита утверждает, что целых полтора года между ними не было интимных отношений. Никиту покорила легкость девушки: «Аленкин чумовой юмор, ее нестандартность в этом плане. И вообще, как подходит к любой ситуации. Она настолько не дура! Шутка. Вспомнились анекдоты про блондинок. Ее поток мыслей меня иногда шокирует». Алену привлекла надежность юноши: «Уважение, твердость, умение расположить к себе, харизма, внутренный стержень, доброта».

Уже сейчас, в самом начале жизненного пути, Пресняков ревнует свою избранницу: «Бывает, хочется проверить, докопаться, узнать. Аленка, например, уезжает в гости к маме, а я сижу дома и начинаю себя накручивать, строить всякие предположения. Таким идиотом иногда бываю», — признался он «СтарХиту». Алена доверяет своему мужу, а он, в свою очередь, не дает поводов для беспокойства.

Быт, как считает Никита, они делят пополам. Но Алена не согласна: «Ну, вообще, на мне все, а на Никите только посуда! Я бы и с ней справлялась, но любимому, мне кажется, нравится самому закладывать посудомоечную машину. Я убираюсь в квартире, когда ко мне приходит подружка, можем вместе устроить генеральную, причем драить все часов 6 подряд, до утра! Никита человек творческий, он работает, поэтому не загружаю его».

Есть место и для проявлений нежных чувств. «В наших отношениях скорее Никита больший романтик. Он любит придумывать всякие мимимишности. Мы, правда, всегда забываем про годовщину встречи – она 5 мая, отмечаем уже постфактум. 27 июля, дата свадьбы, конечно, станет памятной, каждый год будем праздновать. Это брак, серьезно», — рассказала новоиспеченная жена.