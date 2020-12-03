Романтичная Катерина Шпица появилась в шикарном синем платье

Катерина Шпица порадовала своих подписчиков новым модным экспериментом — в своем блоге девушка опубликовала кадр из новой фотосессии, где она появилась в роскошном наряде.

На актрисе — платье очень красивого синего оттенка, с глубоким декольте и из необычного мерцающего материала. Макияж очень натуральный, а волосы свободно распущены по плечам, что создает очень нежный и романтичный образ.

«У каждого из нас свой день сурка, мы совершаем одни и те же движения по утрам и перед сном (у каждого, конечно, свой набор и последовательность), а между ними в течение дня может быть и рутина, и разнообразие. С точки зрения физики, голова оторвалась от подушки, голова коснулась подушки — путь пройден, и какой бы сложной ни была траектория, перемещение — 0. Если проживать дни, пеняя на рутину, погрязая в одних и тех же мыслях, то и дух будет метаться тщетно. Малейшее изменение в самосознании, самоощущении разрывает круг, и каждый день можно ложиться спать уже немного другим. Мы ведь не просто точки среди абсцисс и ординат. Так давайте, двигаясь, перемещаться», — написала Катерина в подписи к посту.