Ксения Раппопорт увела мужа у знакомой и снялась в постельной сцене с бойфрендом дочери

25 марта актрисе исполняется 48 лет. С ней с удовольствием сотрудничают отечественные и зарубежные режиссеры, а некоторые из них даже пытались добиться ее расположения.

Ксению считают одной из самых закрытых и загадочных фигур российского шоу-бизнеса. Она не раскрывает своих секретов и не говорит о личной жизни. Но кое-что о ее романах все-таки известно. Например, в 90-х Раппопорт состояла в отношениях с предпринимателем Виктором Тарасовым. От него артистка родила дочь Аглаю. Девочка пошла по стопам матери и добилась успеха на актерском поприще. Кстати, Ксения и Аглая даже играли в одной картине. Маму и дочь они изображали в фильме «Лед».

Интересная ситуация сложилась, когда Аглая закрутила роман с сербским красавцем Милошем Биковичем. Ксении по долгу службы нужно было сыграть с ним постельную сцену в фильме «Мифы». Раппопорт до сих пор со смехом вспоминает курьезный случай. В итоге Аглая и Милош расстались. Повлияла ли та ситуация на разлад в паре — неизвестно.

Помимо романа с бизнесменом, Ксению подозревали в связи с с театральным режиссером Эдуардом Бояковым. Его супруга, Екатерина Волкова открыто заявляла, что Ксения увела у нее любимого: «Мы собирались делать спектакль «Свадебное путешествие», он сказал, что я не буду играть главную роль… И я ответила, что знаю актрису, которая могла бы сыграть эту роль. Мы поехали в Санкт-Петербург, где проходил фестиваль «Золотая маска». Мы все в красивых платьях, они знакомятся… Я уезжаю, а затем мне пошли звонки: «Катя, ты не переживаешь, что они часто видятся?» Женщины всегда чувствуют, когда у мужчины начинается роман… Ну, он же меня учил честности, поэтому я спросила: «Подожди, Эдик, у тебя роман?» Он ответил: «Да». И мы с дочкой стали складывать вещи».