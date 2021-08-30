Роман Элизабет Тейлор, топ-модели без белья и другие скандалы на Венецианском фестивале

Осуждение Романа Полански за победу, 2019 год. Культовый режиссер очень много лет ходит по краю между нормальной жизнью и скандальным обвинением в растлении несовершеннолетней в 1977-м году, которое перечеркнуло почти все достижения мастера. Так, вручение ему Приза Большого жюри (третьей по значимости награды Венецианского кинофестиваля) за исторический фильм «Офицер и шпион» о «деле Дрейфуса» возмутило многих ценителей кино. Но тогда члены жюри ответили на нападки спокойно и объяснили, что они оценивали работу режиссера, а не его биографию: «История искусств знает много художников, совершивших то или иное преступление, но мы продолжаем восхищаться их работами», — официально заявили они.