Роман Абрамович, Светлана Бондарчук и другие знаменитости на открытии фестиваля Дианы Вишневой

4 декабря в Итальянском дворике Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина состоялась премьера спектакля Equal Elevations испанской компании La Veronal. В этой постановке Маркуса Морау танец вписывается в несценическое пространство музея, помогая зрителю по-новому взглянуть на хореографию и место ее представления. В танце под музыку Стива Райха, соратника Серра, La Veronal используют сложную морфологию движения, противопоставляя способности тела его гравитации.

А 5 декабря в Музыкальном театре им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко состоялась премьера спектакля Grand Finale знаменитого британского хореографа Хофеша Шехтера. Работы Шехтера разрушают привычные представления о спектакле, дают возможность иначе взглянуть на танец и сценическое пространство. Спектакль Grand Finale одновременно комичен, мрачен и прекрасен, он порождает мир, полный анархической энергии и безжалостной комедии. Вечер завершился коктейлем, на котором присутствовала Диана Вишнёва и артисты спектаклей Grand Finale и Equal Elevations.

Премьере Grand Finale предшествовал совместный закрытый коктейль фестиваля Context. Diana Vishneva и Дома высокого ювелирного искусства Boucheron в бутике бренда. Гостей коктейля поприветствовала лично Диана Вишнева. Гостями фестиваля стали Роман Абрамович, Светлана Бондарчук, Надежда Оболенцева, Оксана Лаврентьева, Елена Крыгина, Анастасия Задорина, Полина Юмашева и многие другие.