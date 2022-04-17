Рома Жуков рассказал про алименты и поскандалил с бывшей женой

«Сейчас у Лены этой недвижимости на 35 млн: двушка стоит 20 млн. и однушка — 15. Это наше с ней имущество. Мне не нужно ничего от этого. Я ей предложил: “Ты просто возьми спаси ситуацию и продай эти две квартиры, 11 млн отдай на погашение долгов. У тебя останется на руках 24 млн рублей, на них ты можешь купить себе одну большую четырехкомнатную квартиру и однушку, которую можешь пока сдавать". Ну логично же?», — объясняет 54-летний исполнитель.

Елена не согласна с таким решением. Она пришла на программу и принесла в студию коробку с неоплаченными счетами, вывалив ее содержимое на голову бывшего мужа.

Помимо несогласия в вопросах ипотеки, она возмущена суммой алиментов. Она составляет 21 тысячу рублей, которую назначил суд.

Сам артист уверяет, что тратит на нужды наследников намного больше средств, а они относятся к нему просто как к кошельку с деньгами. Бывший участник группы «Мираж» полагает, что в таком поведении детей виновата Елена. «Очень неприятно, когда твои любимые дети воспринимают тебя как кошелек, вот реально неприятно. Хочется больше теплоты. Может быть, старшая Полина и понимает ценность моих вещей, а вот Анжелика — “ни здравствуйте”, ни “до свидания” — а только “пап, скинь нам денег”. Причем, это в день по несколько раз. Ну, конечно же, я скидываю. Когда я их вижу и мы общаемся наедине, то это совсем другое. Я понимаю, что над ними стоит мама», — негодует певец в эфире передачи «Секрет на миллион» на НТВ.

Фото и видео: PassionVideo, Global Look Press