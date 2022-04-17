Рома Жуков рассказал про алименты и поскандалил с бывшей женой
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Фото: Анатолий Ломахов/Global Look Press
Рома Жуков уже как два года счастлив в браке с молодой женой Ольгой. Однако бывшая супруга продолжает требовать с певца деньги, чтобы рассчитаться с ипотекой, оплатить коммуналку и купить продукты. Более того, финансовой помощи от отца постоянно просят многочисленные дети артиста.
«Я от Лены ушел в пустоту. Я оставил ей всю недвижимость и уехал в Сочи, где жил в отеле», – заявил Рома в эфире программы «Секрет на миллион». В настоящее время Рома с новой женой живут в таунхаусе в Подмосковье. С ними проживает и старший сын Ромы – 8-классник Никита.
Пока Жуков обживает таунхаус, его бывшая жена и пятеро детей делят двухкомнатную квартиру. Елена опасается, что скоро дети останутся без крыши над головой. В течении месяца необходимо заплатить 9 миллионов, иначе недвижимость выставят на торги. Поскольку кредит общий, Елена уверена, что ежемесячный платеж в 101 тысячу рублей они с Ромой должны выплачивать вместе. Однако Жуков мнение экс-супруги не разделяет.
«Сейчас у Лены этой недвижимости на 35 млн: двушка стоит 20 млн. и однушка — 15. Это наше с ней имущество. Мне не нужно ничего от этого. Я ей предложил: “Ты просто возьми спаси ситуацию и продай эти две квартиры, 11 млн отдай на погашение долгов. У тебя останется на руках 24 млн рублей, на них ты можешь купить себе одну большую четырехкомнатную квартиру и однушку, которую можешь пока сдавать". Ну логично же?», — объясняет 54-летний исполнитель.
Елена не согласна с таким решением. Она пришла на программу и принесла в студию коробку с неоплаченными счетами, вывалив ее содержимое на голову бывшего мужа.
Помимо несогласия в вопросах ипотеки, она возмущена суммой алиментов. Она составляет 21 тысячу рублей, которую назначил суд.
Сам артист уверяет, что тратит на нужды наследников намного больше средств, а они относятся к нему просто как к кошельку с деньгами. Бывший участник группы «Мираж» полагает, что в таком поведении детей виновата Елена. «Очень неприятно, когда твои любимые дети воспринимают тебя как кошелек, вот реально неприятно. Хочется больше теплоты. Может быть, старшая Полина и понимает ценность моих вещей, а вот Анжелика — “ни здравствуйте”, ни “до свидания” — а только “пап, скинь нам денег”. Причем, это в день по несколько раз. Ну, конечно же, я скидываю. Когда я их вижу и мы общаемся наедине, то это совсем другое. Я понимаю, что над ними стоит мама», — негодует певец в эфире передачи «Секрет на миллион» на НТВ.
Фото и видео: PassionVideo, Global Look Press