Роль Принца в новой «Русалочке» пророчат 25-летнему певцу Гарри Стайлзу

И только эмоции улеглись, объявили главного претендента на роль Принцы. Им, с большой долей вероятности, станет им станет 25-летний экс-солист группы One Direction Гарри Стайлз. Он сдедал успешную карьеру модели, став лицом Gucci, и уже снялся в фильме Кристофера Нолана «Дюнкерк».