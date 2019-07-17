Роль Принца в новой «Русалочке» пророчат 25-летнему певцу Гарри Стайлзу

В начале июля The Walt Disney Company объявила, что роль Русалочки в ремейке одноименного мультфильма исполнит 19-летняя Холли Бейли. Она не только актриса, девушка поет в группе Сhloe x Нalle с сестрой Хлоей.
Всю неделю в Сети появлялись хэштеги #этонемоярусалочка, #неможетбыть.
И только эмоции улеглись, объявили главного претендента на роль Принцы. Им, с большой долей вероятности, станет им станет 25-летний экс-солист группы One Direction Гарри Стайлз. Он сдедал успешную карьеру модели, став лицом Gucci, и уже снялся в фильме Кристофера Нолана «Дюнкерк».
Вскоре все станет окончательно известно. Как вам Гарри Стайлз в роли Принца?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram, Getty Images
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