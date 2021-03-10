Роль бабника Джорджа Клуни поставила под сомнение его брак с Амаль

«Моя жена сейчас смотрит, и это доставляет мне массу неприятностей, потому что я уже забыл обо всех ужасных вещах, которые мой персонаж делал в отношении женщин», - признался актер. Один из ведущих предположил, что отношение Амаль к Джорджу изменится, как только она углубится в сериал.

«Да, это не моя жена», - согласился 59-летний Клуни. Он вспомнил, как начинались их отношения с Амаль, и чем она его покорила. «Она была умной, веселой, красивой и доброй. Я как будто сбился с пути. Мы обручились через несколько месяцев и поженились в течение первого года нашего знакомства», - уточнил он. По словам Джорджа, его быстрая жениться удивила не только всех, но и его самого.

Напомним, Клуни в браке с юристом ливанского происхождения Амаль Аламуддин уже шесть лет. Свадьба состоялась в сентябре 2014 года. Два года спустя красавица забеременела, и в июне 2017-го на свет появились близнецы Элла и Александр, которых пара тщательно скрывает от публики.