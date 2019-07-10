Роковую Дарью Мороз на новой фотографии сравнили с Марлен Дитрих

Дарья Мороз поделилась с подписчиками снимком, в который, по ее словам, она влюблена. Фотосессия актрисы для глянцевого издания прошла раньше, но этот кадр она еще не показывала.
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#изнеопубликованного Я влюблена в эту съемку!! 😍 Спасибо @hello__ru & Свете @a030aa 💔♥️ Ловите текст и супер-фото в новом номере #hello_ru 👌🏻 Дамир @damir_zhukenov Вы охрененный художник!! Тот случай,когда Instagram connecting people 😂 Надеюсь намутим ещё много всего!!🔥🔥🔥
Подписчики Дарьи отметили, что она невероятно красивая и стильная. В комментариях также мелькал вопрос, курит ли Мороз в реальной жизни. Она ответила, что нет.
«Дашенька,утро...мой кофе и Вы прекрасная .. взгляд,общее оформление... действительно художник,Вас понял. Удачи, всегда и везде!+ Мощная группа поддержки,в лице всех ,кто Вас любит»,
«Марлен Дитрих, ее образ»,
«ты просто бомбическая!»,
«Даша вы просто огонь огненный»,
«ГлазиЩа», - оставили комментарии под стильным снимком (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).
Дарья Мороз часто принимает участие в профессиональных фотосессиях и показывает их в соцсетях. Актриса также часто публикует фотографии 8-летней дочери Ани, отцом которой является режиссер Константин Богомолов. Супруги развелись летом 2018 года, но остались в хороших отношениях.
Богомолов сейчас встречается с Ксенией Собчак, а Дарья не афиширует личную жизнь.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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