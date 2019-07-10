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Роковую Дарью Мороз на новой фотографии сравнили с Марлен Дитрих

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Дарья Мороз

Фото: Instagram
Актриса опубликовала неизданное фото стильной фотосессии.

Дарья Мороз поделилась с подписчиками снимком, в который, по ее словам, она влюблена. Фотосессия актрисы для глянцевого издания прошла раньше, но этот кадр она еще не показывала.

Подписчики Дарьи отметили, что она невероятно красивая и стильная. В комментариях также мелькал вопрос, курит ли Мороз в реальной жизни. Она ответила, что нет.

«Дашенька,утро...мой кофе и Вы прекрасная .. взгляд,общее оформление... действительно художник,Вас понял. Удачи, всегда и везде!+ Мощная группа поддержки,в лице всех ,кто Вас любит»,

«Марлен Дитрих, ее образ»,

«ты просто бомбическая!»,

«Даша вы просто огонь огненный»,

«ГлазиЩа», - оставили комментарии под стильным снимком (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

Дарья Мороз часто принимает участие в профессиональных фотосессиях и показывает их в соцсетях. Актриса также часто публикует фотографии 8-летней дочери Ани, отцом которой является режиссер Константин Богомолов. Супруги развелись летом 2018 года, но остались в хороших отношениях.

Богомолов сейчас встречается с Ксенией Собчак, а Дарья не афиширует личную жизнь.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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