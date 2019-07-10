Роковую Дарью Мороз на новой фотографии сравнили с Марлен Дитрих

«Дашенька,утро...мой кофе и Вы прекрасная .. взгляд,общее оформление... действительно художник,Вас понял. Удачи, всегда и везде!+ Мощная группа поддержки,в лице всех ,кто Вас любит»,

«Марлен Дитрих, ее образ»,

«ты просто бомбическая!»,

«Даша вы просто огонь огненный»,

«ГлазиЩа», - оставили комментарии под стильным снимком (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

Дарья Мороз часто принимает участие в профессиональных фотосессиях и показывает их в соцсетях. Актриса также часто публикует фотографии 8-летней дочери Ани, отцом которой является режиссер Константин Богомолов. Супруги развелись летом 2018 года, но остались в хороших отношениях.