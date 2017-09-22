Роковая женщина! Тина Канделаки показала роскошное тело в топе и секси-юбке с высоким разрезом
Тина Канделаки
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Тина Канделаки строго следит за своей фигурой, активно занимаясь спортом и придерживаясь принципов правильного питания.
Все это в целом позволяет ведущей носить любые наряды и выглядеть в них потрясающе. Это она в очередной раз доказала, опубликовав новый снимок в своем блоге. На фото Тина позирует в черном комплекте из мини-топа и секси-юбки с высоким разрезом, во всей красе показав роскошное тело. Образ роковой красотки Канделаки дополнила туфлями на высоком каблуке и красной помадой.
Поклонники буквально осыпали звезду комплиментами, отметив, что этот образ ей очень идет: «Как всегда на высоте!», «Шикарная женщина!», «Тинуля, умница !) В прекрасной форме! И со вкусом все прекрасно», «Ах какая женщина, богиня красоты!», «Восхищаюсь вами».