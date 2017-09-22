Тина Канделаки строго следит за своей фигурой, активно занимаясь спортом и придерживаясь принципов правильного питания.

Все это в целом позволяет ведущей носить любые наряды и выглядеть в них потрясающе. Это она в очередной раз доказала, опубликовав новый снимок в своем блоге. На фото Тина позирует в черном комплекте из мини-топа и секси-юбки с высоким разрезом, во всей красе показав роскошное тело. Образ роковой красотки Канделаки дополнила туфлями на высоком каблуке и красной помадой.