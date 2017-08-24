Ведущая «Дома-2» Ольга Бузова начала музыкальную карьеру сразу после развода с Дмитрием Тарасовым.

Все переживания из-за расставания с любимым послужили поводом для написания песен, которые моментально получили отклик у слушателей и со скоростью света стали набирать популярность, попадая на первые строчки iTunes в России.

Прошло меньше года, а Ольга уже готова представить миру свой первый сольный альбом. Об этом важном событии певица сообщила поклонникам, показав им обложку и анонсировав выход своего дебютного альбома, который получил название «Под звуки поцелуев».