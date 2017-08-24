Роковая женщина! Как выглядит обложка первого сольного альбома Ольги Бузовой
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Ведущая «Дома-2» Ольга Бузова начала музыкальную карьеру сразу после развода с Дмитрием Тарасовым.
Все переживания из-за расставания с любимым послужили поводом для написания песен, которые моментально получили отклик у слушателей и со скоростью света стали набирать популярность, попадая на первые строчки iTunes в России.
Прошло меньше года, а Ольга уже готова представить миру свой первый сольный альбом. Об этом важном событии певица сообщила поклонникам, показав им обложку и анонсировав выход своего дебютного альбома, который получил название «Под звуки поцелуев».
«Мои дорогие люди. Наконец-то я могу с вами поделиться обложкой и названием моего первого сольного альбома, над которым я работала весь этот год. Это не просто набор песен, это моя история, моя жизнь, моя радость и боль. Я нашла себя в музыке, и вложила всю себя в этот альбом», — поделилась чувствами Бузова.
Фото: instagram