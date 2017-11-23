Несмотря на то что всего два месяца назад известная актриса стала мамой в четвертый раз, она уже вернула «добеременную» форму.

В конце сентября в семье Глафиры Тархановой и ее супруга Алексея Фаддеева произошло радостное событие — на свет появился четвертый сын пары. Однако практически сразу после родов актриса вернулась в спектакль, в котором играла почти до рождения четвертого ребенка.

Кроме того, Глафира уже успела принять участие в фотосессии, в которой продемонстрировала аппетитные формы молодой мамы, подчеркнутые глубоким декольте платья насыщенно-красного цвета. «Доброе утро!!! У мамы с ГВ есть свои выдающиеся прелести 😂», — подписала серию снимков актриса.