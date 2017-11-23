Роковая красотка! Глафира Тарханова продемонстрировала аппетитную фигуру в первой фотосессии после родов
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Несмотря на то что всего два месяца назад известная актриса стала мамой в четвертый раз, она уже вернула «добеременную» форму.
В конце сентября в семье Глафиры Тархановой и ее супруга Алексея Фаддеева произошло радостное событие — на свет появился четвертый сын пары. Однако практически сразу после родов актриса вернулась в спектакль, в котором играла почти до рождения четвертого ребенка.
Кроме того, Глафира уже успела принять участие в фотосессии, в которой продемонстрировала аппетитные формы молодой мамы, подчеркнутые глубоким декольте платья насыщенно-красного цвета. «Доброе утро!!! У мамы с ГВ есть свои выдающиеся прелести 😂», — подписала серию снимков актриса.
Подписчики оценили новый образ актрисы: «Ого я сразу и не узнала. Глафира вы просто красавица», «Боже какая неземная красота! Глаша выглядишь изумительно красивой!», «Молодец!!! Ухоженная,шикарная!!! Красавица!!!», «Красавица-царица».
Напомним, о четвертой беременности Глафиры Тархановой стало известно этим летом. Несмотря на то что актриса не комментировала «интересное положение», она с удовольствием позировала фотографам на различных светских мероприятиях.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — Прим.ред.)
Фото: instagram