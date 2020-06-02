Роковая брюнетка и четверо усатых мужчин: Полина Диброва переодела мужа и сыновей в героев «Семейки Аддамс»

«Круто», «Вы прекрасны», «Напомнило Сальвадора Дали», «Ну вы даете! Такие образы привычно видеть осенью с тыквами на Хэллоуин. А тут летом! Вместо цветов и ярких красок! Ломаете стереотипы», «Какая яркая Полина, Вам очень идет быть брюнеткой», «Просто волшебный снимок и прекрасные образы», «Саша очень на Вас Полина похож», «Старшенький такой взрослый», — обсуждают подписчики блога звездной мамочки.

Дмитрий и Полина поженились в марте 2009 года, когда невесте было всего 20 лет, а жениху — уже 50. Брак с Полиной стал для телеведущего четвертым. От разных жен у него, кроме 10-летнего Саши, 6-летнего Феди и 5-летнего Ильи, есть еще 35-летний сын Денис и 31-летняя дочь Лада.