Рок-н-ролл на сцене и в личной жизни: как сложилась судьба Валерия Сюткина

Любовь зрителей артист обрел в качестве солиста группы «Браво». С приходом Сюткина в коллектив хитами стали такие композиции, как «Вася», «Как жаль», «Я то, что надо», «Стильный оранжевый галстук». Позже Валерий принял решение начать сольную карьеру, и публика не потеряла к нему интерес.

Сюткин не скрывает, что в молодости был ловеласом. По его словам, трудно было устоять перед девушками, которые сами шли к тебе в руки. «Если рядом с нами оказывались прелестницы, это выглядело естественно. Моя совесть перед девушками абсолютно чиста. Все было хорошо до определенного времени, а потом как отрубило», — вспоминает музыкант.

Пришел момент, когда артист остепенился. Правда, первый брак Сюткина продлился недолго. С женой он прожил два года, зато успел за это время стать отцом. Дочь Елена продолжает общение со звездным родителем и после разлада в семье.

Вторую жену Валерий, по слухам, отбил у приятеля. В браке родился сын Максим, но после его появления на свет отношения затрещали по швам. Союз окончательно распался, когда музыкант встретил Виолу — юную костюмершу, которая пришла работать в «Браво».