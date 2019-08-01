«Рога вам идут»: Ксению Собчак раскритиковали за странную фотографию

Ксения Собчак опубликовала в Instagram сообщение, в котором рассуждала об успешных людях и том, как они достигают своих высот.

«Выигрывает вовсе не тот, кто умеет играть по всем правилам; выигрывает тот, кто умеет отказаться в нужный момент от всех правил, навязать игре свои правила, неизвестные противнику, а когда понадобится — отказаться и от них», - написала Ксения.

Цитата братьев Стругацких подписчиков впечатлила, а фото – нет.