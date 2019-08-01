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«Рога вам идут»: Ксению Собчак раскритиковали за странную фотографию

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ксения Собчак

Фото: Instagram
Философский пост телеведущая сопроводила снимком, который удивил подписчиков.

Ксения Собчак опубликовала в Instagram сообщение, в котором рассуждала об успешных людях и том, как они достигают своих высот.

«Выигрывает вовсе не тот, кто умеет играть по всем правилам; выигрывает тот, кто умеет отказаться в нужный момент от всех правил, навязать игре свои правила, неизвестные противнику, а когда понадобится — отказаться и от них», - написала Ксения.

Цитата братьев Стругацких подписчиков впечатлила, а фото – нет.

«Любимая, оставь заумные чужие тексты шалавам из Д2, напиши просто-хочу очками попантоваться», - сыронизировал Рустам Солнцев (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

«Вы рекламируете столько всякой косметики, включая средства по уходу за кожей и волосами, а ваши фото говорят о том, какая она гадкая. И кожа не айс и волосы. Неужели нет ничего подходящего?», «Ксения вы такая умная и начитаная, не бедная девушка! У меня вопрос !)) Как при всем этом можно настолько ужасно выглядеть, кааааак? Почему вы абсолютно не следите за собой???», - раскритиковали подписчики.

Некоторые из них и вовсе отметили, что фото настолько неудачное, что возникает оптическая иллюзия: «Рога вам идут», «И на что тут смотреть?», «Рога зачетные», - последовали комментарии.

А на что вы обратили внимание в первую очередь?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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