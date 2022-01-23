Роды Алены Водонаевой обошлись ее экс-супругу в несколько миллионов рублей

Водонаева была замужем дважды. Первым супругом ведущей стал бизнесмен Алексей Малакеев, которому она подарила сына Богдана. Во время беременности мужчина выполнял любые капризы возлюбленной, за что она благодарит его до сих пор.

«В декрете я лежала на сохранении. Мой муж осуществлял все мои потребности и покрывал немыслимые счета за роддом и все, что с ним было связано. Счетов было много! В 2010 году роды обошлись нам как мой Lexus. И это нормально, на меньшее я не согласна. Ты муж! Я выпала из жизни, занимаясь вынашиванием ребенка и родами», — поделилась Алена, по информации StarHit.

Алексей потратил баснословную сумму на обеспечение родов Водонаевой, так как средняя стоимость автомобиля Lexus достигает нескольких миллионов рублей.

Спустя два года после рождения ребенка супруги расстались, но сохранили прекрасные отношения. Алексей очень любит сына и часто берет его к себе на выходные или праздники. Также мужчина оплачивает обучение наследника и платит внушительные алименты.

После развода с Малакеевым Водонаева вышла замуж за диджея Алексея Комова, известного как Zeskullz. Но музыкант не оправдал ожиданий ведущей — спустя 2 года влюбленные расстались.