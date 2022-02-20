Родственники Жанны Фриске опровергли, что певица делала ЭКО

Платону Шепелеву было всего два года, когда его мама, популярная певица Жанна Фриске, скончалась от тяжелой болезни. Артистка родила долгожданного сына от возлюбленного Дмитрия Шепелева спустя всего год после знакомства с ним.

Влюбленные не планировали ребенка так скоро, но задумывались о свадьбе и большой семье в будущем. Несмотря на это, экс-участница группы «Блестящие» и ее избранник были рады внезапной беременности. Планы молодых родителей на скорую свадьбу нарушила болезнь Жанны, с которой ей пришлось бороться, вместо того, чтобы наслаждаться материнством и подготовкой к торжеству.

После смерти Фриске стали упорно ходить слухи о том, что звезда забеременела благодаря процедуре ЭКО, и что именно это могло поспособствовать ее дальнейшей болезни.

Но сама певица и ее родственники множество раз отрицали слухи об искусственном оплодотворении. Ребенок Жанны был долгожданным, но не запланированным, соответственно беременность наступила естественно.

На последнем месяце звезда снялась в фотосессии для российского глянца, где отметила факт внепланового ребенка.

Родственники певицы также опровергают слухи об ЭКО. Возлюбленный Фриске Дмитрий Шепелев после ее смерти написал книгу «Жанна», в которой нет ни слова об искусственном оплодотворении.

Сестра певица, которая скоро станет матерью, 35-летняя Наталья Фриске, тоже уверяла, что Жанна не прибегала ни к ЭКО, ни к омоложению стволовыми клетками: «Моя сестра не делала ЭКО».

Не выдержал и отец покойной певицы. «Меня больше всего бесит, когда эти гадости говорят. ЭКО Жанна никогда не делала. Если бы она делала ЭКО, то раньше бы родила. Она всегда была за естественную беременность…» — поделился Владимир Фриске в программе «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.