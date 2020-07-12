Родственники Виктора Проскурина выселили вдову актера из его квартиры

Народный артист России Виктор Проскурин скончался 13 дней назад от приступа обструктивной болезни легких. Его вдова Ирина Хонда, судя по публикации в Инстаграм, тяжело переживает смерть близкого человека.

«Вити больше нет. Нет друга, мужа, брата, учителя. Нет больше его голоса. Нет больше этого " проскуринского" прищюра. Нет этого всем узнаваемого голоса. Нет его... В теле... Но, есть память. Есть любовь. Есть опыт и благодарность за эти 12 лет жизни. Уходит он медленно в Вечность. Иди, родной мой человек. Царствие тебе небесное! Люблю тебя. Молюсь за тебя. Виктор Проскурин. Народный артист России», - написала Ирина под последним постом с фото артиста.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Но, похоже, это не единсвенный удар, который приходится переживать вдове. Родственники Проскурина попросили Хонду как можно быстрее собрать вещи и освободить жилплощадь актера.