Родной брат Моргенштерна признался, почему не общается с рэпером: «Мне его популярность не интересна»

У рэпера Моргенштерна есть младший брат Ролан – со стороны отца. Молодой человек живет в Уфе и не поддерживает связь со звездой, несмотря на то, что в детстве они общались.

В беседе с изданием «Комсомольская правда» он объяснил, почему.

«Он просто перестал со мной общаться, не объясняя причины. Мне его популярность совершенно не интересна. Мне не нужен пиар или его деньги. Нужен только старший брат. Пару лет назад я написал Алишеру, что хотел бы возобновить общение. Он тогда ответил, что не против и мы обменялись телефонами, но дальше этого не пошло. Около года назад он был в Уфе и я предложил встретиться, потусить вместе, но Алишер не захотел», – рассказывает Ролан.