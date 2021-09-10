Родной брат Моргенштерна признался, почему не общается с рэпером: «Мне его популярность не интересна»
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
У рэпера Моргенштерна есть младший брат Ролан – со стороны отца. Молодой человек живет в Уфе и не поддерживает связь со звездой, несмотря на то, что в детстве они общались.
В беседе с изданием «Комсомольская правда» он объяснил, почему.
«Он просто перестал со мной общаться, не объясняя причины. Мне его популярность совершенно не интересна. Мне не нужен пиар или его деньги. Нужен только старший брат. Пару лет назад я написал Алишеру, что хотел бы возобновить общение. Он тогда ответил, что не против и мы обменялись телефонами, но дальше этого не пошло. Около года назад он был в Уфе и я предложил встретиться, потусить вместе, но Алишер не захотел», – рассказывает Ролан.
Мать Ролана рассказала журналистам, что о существовании младшего брата Алишер узнал после смерти отца. Мальчики учились в одной школе, куда обоих устроил отец. При этом Моргенштерн вылетел оттуда за плохое поведение, а у его брата потом было немало проблем с репутацией.
На свадьбу Моргенштерн брата тоже не пригласил, чему мать Ролана порадовалась.
«Отчасти я даже рада. Свадьба напоминала шоу. А мы не хотим даже малейшего налета публичности в общении братьев. Если они начнут контактировать, то это должно быть без камер и без журналистов».
За Алишера родственники, однако, переживают – у его отца были проблемы с алкоголем, которые стали причиной его ранней смерти, а Моргенштерн очень похож на отца.
Фото: Instagram, Global Look press