Даная Пригожина пришла в студию «Секрета на миллион»

Неделю назад в эфир вышла первая часть откровенного интервью Валерии в программе «Секрет на миллион». Певица рассказала о неудавшихся первых браках, о домашнем насилии. Вторая часть интервью посвящена третьему браку артистки — с музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным.

Кадр из передачи

Супруги рассказали о начале отношений, вспомнили свою свадьбу. Иосиф вспомнил о проблемах в отношениях с детьми от первого брака. 19-летняя Даная, дочь продюсера от первого брака, стала гостьей программы «Секрет на миллион». Девушка призналась, что не держит зла на отца: «Мы стараемся больше общаться. Нужно научиться прощать. Родные люди – всегда родные люди».

Иосиф Пригожин называет себя отцом шестерых детей: Дима и Даная родились в первом браке с Еленой Пригожиной, Лиза появилась в гражданском браке с Лейлой Фаттаховой, а дети Валерии — Анна, Артемий и Арсений тоже стали для него родными Впервые супруги рассказали в подробностях о трагедии, которая произошла в их семье два года назад. Валерия потеряла долгожданного ребенка, будучи на втором месяце беременности. Основной причиной стала сильнейшая простуда, сопровождавшаяся высокой температурой и обязательным приемом антибиотиков.

Кадр из передачи

Напомним, первым мужем Валерии был композитор Леонид Ярошевский, вторым — Александр Шульгин, который позволял себе рукоприкладство по отношению к супруге. В браке с Иосифом Пригожиным певица счастлива уже 13 лет.