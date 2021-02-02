Родившая от пасынка блогер Марина Балмашева — о депрессии: «Мне не нужен был никто»

«Если бы не наш папа, то у меня бы кукуха поехала. Я не знаю, как женщины постоянно одни с детьми. Я бы какие-то медали выдавала...», — делилась эмоциями новоиспеченная мать.

Она также добавила, что Владимир помогает ей с дочкой по ночам. Она призналась, что муж, поблагодарив ее за ребенка, растрогал ее до слез. «Теперь у него есть своя девочка, его частичка», — говорит Марина.

Кстати, Балмашева добавила, что у нее прекрасные отношения со свекровью, которая ненамного старше нее самой. «Узнав о наших отношениях, о наших серьезных намерениях, они ни одного плохого слова обо мне не сказала, а вот Володе от нее досталось», — делилась блогер семейными секретами.

Кстати, ради молодого любовника, а после и мужа, Марина сбросила лишний вес и сделала пластическую операцию. И теперь она выглядит намного моложе, чем 10 лет назад.