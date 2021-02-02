Родившая от пасынка блогер Марина Балмашева — о депрессии: «Мне не нужен был никто»
Фото: www.instagram.com/marina_balmasheva/
Летом 2020 года в Сети обсуждали необычную свадьбу: 35-летняя блогер Марина Балмашева вышла замуж за своего 20-летнего пасынка Владимира, от которого уже ждала ребенка. Много лет Марина прожила в браке с отцом молодого супруга, но общий малыш у них так и не появился. Марина лечилась от бесплодия. Можно сказать, что она сама воспитала своего нынешнего супруга, так как вышла замуж за его отца, когда Вова еще учился в средней школе.
Брак Балмашевой с бывшим мужем распался, когда он узнал о романе сына и жены. После развода влюбленные уже не скрывали отношений. И к их обоюдному счастью они смогли стать родителями чудесной девочки.
Но первый опыт материнства в 35-летнем возрасте наложил свой отпечаток. Марина призналась, что после появления малышки впала в послеродовую депрессию, с которой ей помог справиться молодой муж.
«Если бы не наш папа, то у меня бы кукуха поехала. Я не знаю, как женщины постоянно одни с детьми. Я бы какие-то медали выдавала...», — делилась эмоциями новоиспеченная мать.
Она также добавила, что Владимир помогает ей с дочкой по ночам. Она призналась, что муж, поблагодарив ее за ребенка, растрогал ее до слез. «Теперь у него есть своя девочка, его частичка», — говорит Марина.
Кстати, Балмашева добавила, что у нее прекрасные отношения со свекровью, которая ненамного старше нее самой. «Узнав о наших отношениях, о наших серьезных намерениях, они ни одного плохого слова обо мне не сказала, а вот Володе от нее досталось», — делилась блогер семейными секретами.
Кстати, ради молодого любовника, а после и мужа, Марина сбросила лишний вес и сделала пластическую операцию. И теперь она выглядит намного моложе, чем 10 лет назад.
Фото и видео: Instagram Марины Балмашевой
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