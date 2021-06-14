Родительский комитет РФ проверит TikTok-дома и займется воспитанием блогеров

«Мой рейд будет выглядеть очень просто – я буду разговаривать с каждым, кто работает в тикток-хаусе. Благо, опыт есть – я веду приемы как клинический психолог. Я хочу понять, как организован быт детей в тикток-домах и как они придумывают свой контент».