Родительский комитет РФ проверит TikTok-дома и займется воспитанием блогеров
Родительский комитет РФ вознамерился проверить известные TikTok-дома. Как рассказал изданию «Собеседник» директор Всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет» Юрий Оболонский, поводом послужил скандальный выход Дани Милохина на премии «Муз-ТВ» в наполовину мужском, наполовину женском наряде.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @danya_milokhin
«Мой рейд будет выглядеть очень просто – я буду разговаривать с каждым, кто работает в тикток-хаусе. Благо, опыт есть – я веду приемы как клинический психолог. Я хочу понять, как организован быт детей в тикток-домах и как они придумывают свой контент».
«Даня Милохин эксплуатирует тему фрика и ЛГБТ. Это неприемлемая модель для молодежи. Наша задача – изменить этот тренд. К сожалению, на данный момент государство проигрывает ментальную войну за души и разум нашей молодежи», – говорит он. По его словам, организаторы TikTok-домов заставляют блогеров снимать неприемлемый контент.
Начать активисты планируют с TikTok-дома Emotion house.
«На съемке канала НТВ я познакомился с продюсером этого тикток-хауса Алексеем Пегановым. Он мне обещал доказать, что проекты, которые он ведет, образовательные и социальные. Вот я и проверю», – обещает Оболонский.
Фото: Instagram Дани Милохина
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