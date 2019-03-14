«Родители называли меня толстой»: 21-летняя Лиза Пескова рассказала историю своего похудения

21-летняя Лиза Пескова — весьма миниатюрная девушка. И, как любая миниатюрная девушка, имеет непростые отношения с лишними килограммами: колебания веса моментально отражаются на пропорциях ее фигуры. В очередном посте в своем блоге дочь пресс-секретаря Президента РФ поделилась воспоминаниями о том, как у нее появился лишний вес, и как она боролась с ним.

«По окончании учебы я проходила полугодовую стажировку. Честно говоря, я понимала, что офис, таблицы Excel и рутинная работа в принципе — это не мое и приняла решение, при поступлении в магистратуру сменить направление. Мне не нравилось то, чем я занималась, у меня не было мотивации, и я начала есть все подряд, от сникерсов и булок, сидя весь день на рабочем месте, до макарон с сыром и бургеров дома. Сбился режим, я перестала ходить в спорт зал и за 4 месяца я поправилась на 10 кг, с привычного XS/S до M/L. На меня ничего не налезало, родители называли меня толстой и предупреждали о последствиях», — вспоминает она.

Лиза была недовольна собой и решила что-то с этим делать: «Я уже писала о том, что далеко не сторонник бодипозитива, и что многие вещи считаю отговорками, что в порядок в наше время привести себя может каждый, и дело далеко не в лакшери спортзале, дорогой еде или нехватки времени. И гречка из бриллиантов на эвиане и абонемент в зал для богов за 10000€ тоже не обязательны, нужны вещи подороже, такие, как целеустремленность, настойчивость и САМОкритичность».

Она уверена, что кому-то может пригодится ее опыт, поэтому в подробностях расказывает о своем пути: «После стажировки у меня началась новая жизнь, я взяла себя в руки и привела в порядок тело и мысли! Похудела я резко, можно сказать, "сдулась". Пришла в форму за 2-3 месяца. Убедившись в том, что диеты, подсчет калорий и т.п. — вещь бесполезная и не результативная, я успокоилась и просто начала вести здоровый образ жизни, подходящий моему организму. Я перестала читать в интернете, слушать о том, какой фрукт, чем полезен, сколько в каком овоще калорий и стала слушать свой организм, наблюдая за самочувствием. Я сама себе составила свою "диету". Может, кому-то тоже подойдет такой режим, так что с удовольствием делюсь своим опытом».