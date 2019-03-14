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«Родители называли меня толстой»: 21-летняя Лиза Пескова рассказала историю своего похудения

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Лиза Пескова празднует свое 21-летие

Фото: Instagram Елизаветы Песковой
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Старшая дочь Дмитрия Пескова рассказала о том, как избавлялась от 10 лишних килограммов.

21-летняя Лиза Пескова — весьма миниатюрная девушка. И, как любая миниатюрная девушка, имеет непростые отношения с лишними килограммами: колебания веса моментально отражаются на пропорциях ее фигуры. В очередном посте в своем блоге дочь пресс-секретаря Президента РФ поделилась воспоминаниями о том, как у нее появился лишний вес, и как она боролась с ним.

«По окончании учебы я проходила полугодовую стажировку. Честно говоря, я понимала, что офис, таблицы Excel и рутинная работа в принципе — это не мое и приняла решение, при поступлении в магистратуру сменить направление. Мне не нравилось то, чем я занималась, у меня не было мотивации, и я начала есть все подряд, от сникерсов и булок, сидя весь день на рабочем месте, до макарон с сыром и бургеров дома. Сбился режим, я перестала ходить в спорт зал и за 4 месяца я поправилась на 10 кг, с привычного XS/S до M/L. На меня ничего не налезало, родители называли меня толстой и предупреждали о последствиях», — вспоминает она.

Лиза была недовольна собой и решила что-то с этим делать: «Я уже писала о том, что далеко не сторонник бодипозитива, и что многие вещи считаю отговорками, что в порядок в наше время привести себя может каждый, и дело далеко не в лакшери спортзале, дорогой еде или нехватки времени. И гречка из бриллиантов на эвиане и абонемент в зал для богов за 10000€ тоже не обязательны, нужны вещи подороже, такие, как целеустремленность, настойчивость и САМОкритичность».

Она уверена, что кому-то может пригодится ее опыт, поэтому в подробностях расказывает о своем пути: «После стажировки у меня началась новая жизнь, я взяла себя в руки и привела в порядок тело и мысли! Похудела я резко, можно сказать, "сдулась". Пришла в форму за 2-3 месяца. Убедившись в том, что диеты, подсчет калорий и т.п. — вещь бесполезная и не результативная, я успокоилась и просто начала вести здоровый образ жизни, подходящий моему организму. Я перестала читать в интернете, слушать о том, какой фрукт, чем полезен, сколько в каком овоще калорий и стала слушать свой организм, наблюдая за самочувствием. Я сама себе составила свою "диету". Может, кому-то тоже подойдет такой режим, так что с удовольствием делюсь своим опытом».

  1. Я не начинала худеть/правильно питаться и вести здоровый образ жизни постепенно. Просто проснулась и начала делать все с понедельника

  2. Крема, чаи для похудения, спортивные добавки РАБОТАЮТ, если все делать в комплексе (от спорта и питания до кремов и витаминов)

  3. Я стараюсь ложиться до 00:00, и просыпаюсь в 6. Для хорошего самочувствия мне нужно 6 часов минимум, 8 максимум (после работы я редко куда-то хожу, чтобы придерживаться режима)

  4. Проснувшись, я сразу выпиваю большой стакан тёплой воды с лимоном (всегда)

  5. Утро — 3 яйца, зеленое яблоко, клубника, черника. Перекус — зеленое яблоко, протеиновый батончик Whey Isolate. День — вареная грудка, гречка/зеленый салат, огурец с оливковым маслом и горчицей. Перекус — ананас. Вечер — вареная грудка, салат. Никаких cheatmeal у меня не было два месяца, пока я полностью не "сдулась"

  6. Я никуда не добавляла соль/перец/соусы, в принципе стараюсь этого не делать никогд.

  7. В сумке у меня всегда литровая бутылка воды (люблю Contrex) и пью 3-4л в день, 3 чашки зеленого чая и 1-2 кофе (чтобы не пропускать приемы пищи, я с утра раскладываю обед и перекусы по контейнерам).

  8. Спорт каждый день - L-Carnitine. ХОДЬБА в гору (скорость 5.5, наклон 13-14) до 500ккал. Иногда чередую бег с ходьбой до 700-1000ккал., силовые, круговые. У меня нет расписания и занимаюсь я, смотря по самочувствию.

  9. После зала, помимо увлажняющих, я мажусь антицеллюлитными кремами для похудения. Nivea, Stomatoline, Delaform.

  10. Я не переношу крепкие алкогольные напитки (водку, виски и т.п), и пью раз в пару недель красное/белое вино.

«Все намного проще, чем некоторые себе представляют, путаясь в переизбытке инфы вокруг, маркетинга и интернета. Могу посоветовать не сидеть на диетах (особенно интернетных), подбирать "свои" продукты и налаживать свой режим, а также обязательно заниматься спортом желательно каждый день (улица/зал) и носить с собой воду (лучше сразу литровую бутылку», — подытожила Пескова.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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