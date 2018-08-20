Родион Нахапетов вспомнил о необычном увлечении Веры Глаголевой

16 августа прошлого года не стало талантливой актрисы Веры Глаголевой. Спустя год после смерти любимицы миллионов зрителей ее бывший муж — режиссер Родион Нахапетов — и их дочь Анна появились в студии программы «Андрей Малахов. Прямой эфир», чтобы поделиться воспоминаниями о ней.

Так, режиссер рассказал о хобби Веры Витальевны, о котором не знала даже их дочь: «Меня пригласили в Сан-Франциско. И когда приехал, она мне сказала: «Радичек, я подарок приготовила». И подарила мне коричневый шарф. Жалею только о том, что не смог его сохранить. Никто не знал, что она могла вязать».

Родион и Анна признались, что им часто снится безвременно ушедшая из жизни актриса. В течение года родные и близкие Веры Глаголевой пересматривали фильмы и интервью с ней. Как признался Нахапетов, смерть бывшей супруги он переживает очень тяжело: «Мне дороги дни и часы, которые я провожу с семьей, для меня это ценно. И мои дочери по-другому на меня смотрят. Становишься старше, могут быть проблемы со здоровьем».